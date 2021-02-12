Российские баскетболисты обыграли сборную мира в Матче звёзд лиги ВТБ

https://static.news.ru/photo/f4a71c42-6eef-11eb-9875-96000091f725_660.jpg . Игроки команд "Звезды мира" Маркус Кин, "Звезды России" Джоэль Боломбой и "Звезды мира" Дрю Гордон (слева направо) в матче звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами "Звезды России" и "Звезды мира". Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Команда «Звёзды России» одолела «Звёзд мира» в Матче звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ. Итоговый счёт игры — 183:162.

В составе россиян самым результативным игроком стал защитник Виталий Фридзон, представляющий петербургский «Зенит». Он набрал 57 очков. На счету американского форварда «Химок» Джордана Мики 30 очков, это лучший результат в сборной иностранцев.

Ведущим мероприятия в очередной раз был Иван Ургант. На матче присутствовало около 6 тысяч человек, что составляет 50% от общей вместимости «ВТБ-Арены» в Москве. Число посетителей ограничили в связи с пандемией.

Мероприятие прошло в формате мюзикла, помимо самой игры оно включало в себя конкурсы данков (бросков сверху) и трёхочковых бросков.

Первый Матч звёзд Единой лиги ВТБ в 2017 году принял Сочи, в 2018 году игру провели в Санкт-Петербурге. Последние три года мероприятие проходит в Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил на своей площадке немецкой «Баварии» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19). Это уже третье поражение подряд для «армейцев» на домашней арене.

Главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис объяснил причины поражения. По его словам, первые три четверти складывались неплохо, однако последняя десятиминутка оказалась провальной.