https://static.news.ru/photo/2ee8ce34-c9a4-11e9-9588-fa163e074e61_660.jpg Виталий Фридзон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сборная России по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату мира обыграла в товарищеском матче Испанию со счётом 74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15).

Самым результативным стал защитник Виталий Фридзон, который набрал 14 очков. Ещё один форвард Андрей Зубков набрал 11 очков и сделал 8 подборов.

ЧМ-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Россияне на групповом этапе сыграют с Аргентиной, Нигерией и Кореей.

Как сообщалось ранее, сборная России перед стартом ЧМ лишилась ряда ведущих игроков, писал News.ru.