Сборная России по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату мира обыграла в товарищеском матче Испанию со счётом 74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15).
Самым результативным стал защитник Виталий Фридзон, который набрал 14 очков. Ещё один форвард Андрей Зубков набрал 11 очков и сделал 8 подборов.
ЧМ-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Россияне на групповом этапе сыграют с Аргентиной, Нигерией и Кореей.
Как сообщалось ранее, сборная России перед стартом ЧМ лишилась ряда ведущих игроков, писал News.ru.