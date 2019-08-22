Сборная России по бадминтону на проходящем в швейцарском Базеле чемпионате мира не смогла выйти в 1/8 финала в парном разряде (мужчины, женщины) и миксте.
Завершили своё выступление на стадии 1/16 финала пары: Владимир Иванов/Иван Созонов, Артём Серпионов/Владимир Никулов, Виталий Дуркин/Николай Укк, Ольга Морозова/Анастасия Акчурина и Екатерина Болотова/ Алина Давлетова. В миксте на этой же стадии ЧМ завершили Родион Алимов/Алина Давлетова.
Таким образом, российская команда завершила выступление на турнире.
В прошлом году Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли в 1/8 финала парного разряда чемпионата мира индонезийцам, писал News.ru.