https://static.news.ru/photo/81bca070-c4ab-11e9-ba5f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Иванов и Иван Созонов Фото: AP/ТАСС

Сборная России по бадминтону на проходящем в швейцарском Базеле чемпионате мира не смогла выйти в 1/8 финала в парном разряде (мужчины, женщины) и миксте.

Завершили своё выступление на стадии 1/16 финала пары: Владимир Иванов/Иван Созонов, Артём Серпионов/Владимир Никулов, Виталий Дуркин/Николай Укк, Ольга Морозова/Анастасия Акчурина и Екатерина Болотова/ Алина Давлетова. В миксте на этой же стадии ЧМ завершили Родион Алимов/Алина Давлетова.

Таким образом, российская команда завершила выступление на турнире.

В прошлом году Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли в 1/8 финала парного разряда чемпионата мира индонезийцам, писал News.ru.