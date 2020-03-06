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Нидерландская велосипедная команда Мирового тура Jumbo-Visma отказалась от участия в многодневной гонке Париж — Ницца, которая пройдёт с 8 по 15 марта, из-за коронавируса.

Руководство команды несёт ответственность в оценке всех возможных рисков. Сейчас риск слишком значителен, чтобы его игнорировать. Гонщики и персонал, которые должны были участвовать в гонке, отреагировали с пониманием, — сказал...