Российская велокоманда «Газпром-РусВело» заявила, что с пониманием относится к отмене гонок из-за распространения коронавируса.
Мы со всем пониманием относимся к ситуации с отменой гонок и полностью разделяем решение организаторов. Рассмотрев данную ситуацию с отменой гонок в марте, руководство команды решило, что будет целесообразно дать гонщикам небольшой период времени для морального восстановления, — сказал генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.
В пресс-службе «Газпром-РусВело» отметили, что команда не поддаётся панике.
Организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные команды уехали из Абу-Даби, писал NEWS.ru.
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