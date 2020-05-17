Российская шахматистка выиграла Мемориал Стейница

https://static.news.ru/photo/0dd48676-98ec-11ea-84eb-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Лагно Фото: Nikku/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей онлайн-турнира по блицу в рамках Мемориала Стейница в женском зачёте.

Всего в соревнованиях принимало участие 10 спортсменок, они провели по 18 партий в блиц за три дня онлайн-турнира. Россиянка набрала 12 очков из 18 возможных. В финале Лагно обыграла представительницу Китая Лэй Тинцзе.

В мужском зачёте Мемориала Стейница россиянин Даниил Дубов занял второе место. Победу одержал чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен.

Турнир был посвящён памяти первого официального чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница.

Ранее в финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой со счётом 2,5:1,5, писал NEWS.ru. Турнир организовал сам норвежец. Призовой фонд соревнований составил $250 тысяч. Карлсен получит $70 тысяч.