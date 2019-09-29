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Международный союз велосипедистов (UCI) обнародовал список мест проведения чемпионатов мира по велоспорту на 2022–2024 годы. Соревнования на треке первым примет французский Сент-Кантен-ан-Ивелин, а следом — датский Баллерупе.

ЧМ по BMX 2022-го и 2024 года пройдут в Нате во Франции и Рок-Хилле в США. Юниорские состязания 2022 года на треке пройдут в швейцарском Эгле, передаёт РИА Новости. Ранее...