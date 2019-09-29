Сборная России по гребному слалому завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира в испанском Сео-де-Уржель.
В состав женского коллектива входили Марта Харитонова, Екатерина Перова и Алсу Миназова. В мужскую команду вошли Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов и Павел Котов.
Алсу Миназова и Павел Эйгель получили возможность выступить на Олимпиаде в Токио.
Ранее Федерация гребного спорта России (ФГСР) объявила открытый конкурс на замещение должности главного тренера национальной сборной по академической гребле, писал News.ru.