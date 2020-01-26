Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место в спринтерском зачёте нынешнего сезона Кубка мира по санному спорту.
На последнем этапе в латвийской Сигулде Иванова завоевала бронзовую медаль. Первое место заняла немка Юлия Таубиц, второй стала ещё одна представительница России Виктория Демченко.
В спринтерском зачёте первое место заняла Таубиц, третье — Демченко.
Ранее россиянин Роман Репилов занял первое место в спринтерском зачёте нынешнего сезона Кубка мира по санному спорту. Он стал победителем спринтерского зачёта по итогам трёх этапов. Вторым в списке стал ещё один россиянин Семён Павличенко, который выиграл последнюю спринтерскую гонку сезона. Третье место занял австриец Райнхард Эггер, писал NEWS.ru.
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