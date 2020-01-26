https://static.news.ru/photo/f665e4bc-4053-11ea-ad7b-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Иванова Фото: Matthias Rietschel/dpa/Global Look Press

Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место в спринтерском зачёте нынешнего сезона Кубка мира по санному спорту.

На последнем этапе в латвийской Сигулде Иванова завоевала бронзовую медаль. Первое место заняла немка Юлия Таубиц, второй стала ещё одна представительница России Виктория Демченко.

В спринтерском зачёте первое место заняла Таубиц, третье — Демченко.

Ранее россиянин Роман Репилов занял первое место в спринтерском зачёте нынешнего сезона Кубка мира по санному спорту. Он стал победителем спринтерского зачёта по итогам трёх этапов. Вторым в списке стал ещё один россиянин Семён Павличенко, который выиграл последнюю спринтерскую гонку сезона. Третье место занял австриец Райнхард Эггер, писал NEWS.ru.