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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о планах лидера сборной Йоханнеса Бё, который пропускает немецкие этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге в связи с рождением ребёнка.

Я не жду его возвращения до чемпионата мира, потому что ожидается, что его жена родит 16 января. Мне кажется, это нормально уделять столько внимания рождению своего первого ребёнка, поэтому, мне...