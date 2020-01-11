Российская спортсменка Татьяна Иванова завоевала серебряную медаль на четвёртом этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.
Первое место заняла Юлия Таубиц из Германии (1.44,264), россиянка показала результат 1 минута 44,436 секунды. Третье место заняла итальянка Андреа Вёттер (1.44,647).
Ранее российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали бронзовые медали в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в немецком Алтенберге, писал NEWS.ru.
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