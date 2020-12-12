Российская лыжница Ступак заняла второе место в гонке в Давосе

https://static.news.ru/photo/45ef7ba0-3d52-11eb-b58a-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ступак Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

На территории швейцарского Давоса 13 декабря в рамках этапа Кубка мира завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельного старта. Российская лыжница Юлия Ступак пришла к финишу второй.

Первое место по итогам соревнований заняла американка Рози Бреннан. Она преодолела расстояние в 10 км за 24 минуты 49,8 секунды. Ступак отстала от спортсменки из США на 34 секунды. Бронзовая медаль досталась американке Хэйли Свирбул (+40,5 секунды).

Остальные россиянки по итогам гонки расположились на следующих местах: Наталья Непряева пришла четвёртой, Татьяна Сорина — шестой, Алиса Жамбалова — 13-й, Анна Нечаевская — 15-й, а Яна Кирпиченко — 16-й.

После шести гонок Сорина находится на второй позиции в общем зачёте КМ. Спортсменка набрала 318 очков. Лидирует Бреннан с 377 очками. За Сориной следует норвежка Тереза Йохауг. У неё 301 очко.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Давосе состоялась гонка с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в рамках этапа Кубка мира среди мужчин. Все призовые места по итогам соревнований заняли российские лыжники.

Первым гонку завершил Александр Большунов. Он преодолел расстояние в 15 километров за 32 минуты 46,4 секунды. На втором месте расположился Андрей Мельниченко (+32,2 секунды). Бронзовая медаль досталась Артёму Мальцеву (+39,5).