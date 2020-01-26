Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
В финальном заезде россиянка преодолела дистанцию за 3 минуты 27,08 секунды. Серебро досталось словенской лыжнице Анамарии Лампич (+0,26), третье место заняла американка Джессика Диггинс (+2,44).
Ранее российский спортсмен Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе, писал NEWS.ru.
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