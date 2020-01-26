https://static.news.ru/photo/17e1fb7e-4038-11ea-8d9e-fa163e074e61_660.jpg Наталья Непряева Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

В финальном заезде россиянка преодолела дистанцию за 3 минуты 27,08 секунды. Серебро досталось словенской лыжнице Анамарии Лампич (+0,26), третье место заняла американка Джессика Диггинс (+2,44).

Ранее российский спортсмен Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе, писал NEWS.ru.