Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».
Четвёртое место и отставание в 57,1 секунды от победительницы в заключительной гонке «Тур де Ски», масс-старте в гору, позволило Непряевой обойти в общем зачёте норвежских лыжниц Астрид Якобсен и Ингвильд Флугстад Эстберг.
Победу на «Тур де Ски» одержала Тереза Йохауг, третьей стала Эстберг.
Ранее норвежка Тереза Йохауг выиграла масс-старт в гору на заключительном этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, писал NEWS.ru.
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