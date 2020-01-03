https://static.news.ru/photo/ebac5872-2fbd-11ea-be68-fa163e074e61_660.jpg Наталья Непряева Фото: MATHIAS BERGELD via imago-images.de/ Наталья Непряева

Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».

Четвёртое место и отставание в 57,1 секунды от победительницы в заключительной гонке «Тур де Ски», масс-старте в гору, позволило Непряевой обойти в общем зачёте норвежских лыжниц Астрид Якобсен и Ингвильд Флугстад Эстберг.

Победу на «Тур де Ски» одержала Тереза Йохауг, третьей стала Эстберг.

Ранее норвежка Тереза Йохауг выиграла масс-старт в гору на заключительном этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, писал NEWS.ru.