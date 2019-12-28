Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринте на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии.
Победу в гонке одержала словенская лыжница Анамария Лампич, преодолевшая дистанцию за 3 минуты 6,02 секунды. Второе место с минимальным отставанием 0,03 секунды заняла норвежка Майкен Фалла. Непряева уступила победительнице 0,47 секунды.
Ранее на «Тур де Ски» Непряева заняла шестое место в гонке с общего старта свободным стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла её соотечественница Хейди Венг, третье — Эбба Андерссон из Швеции, писал NEWS.ru.
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