https://static.news.ru/photo/281e367c-2a32-11ea-a254-fa163e074e61_660.jpg Наталья Непряева Фото: Carl Sandin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринте на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии.

Победу в гонке одержала словенская лыжница Анамария Лампич, преодолевшая дистанцию за 3 минуты 6,02 секунды. Второе место с минимальным отставанием 0,03 секунды заняла норвежка Майкен Фалла. Непряева уступила победительнице 0,47 секунды.

Ранее на «Тур де Ски» Непряева заняла шестое место в гонке с общего старта свободным стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла её соотечественница Хейди Венг, третье — Эбба Андерссон из Швеции, писал NEWS.ru.