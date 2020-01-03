Россиянка Наталья Непряева заняла шестое место в спринте классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Первое место заняла Анамария Лампич из Словении (3 минуты 3 секунды), серебро завоевала норвежка Астрид Якобсен (+0,22 секунды), на третьей строчке оказалась американка Джессика Диггинс (+0,28).
Ранее норвежская лыжница Астрид Якобсен финишировала первой в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски». Лучшей россиянкой в масс-старте стала Наталья Непряева (+15,5). Она пришла шестой. Накануне на «Тур де Ски» Непряева пришла четвёртой в гонке преследования, писал NEWS.ru.
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