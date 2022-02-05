Российская лыжница допустила уход из спорта после провала на Олимпиаде

Российская лыжница Юлия Ступак допустила уход из спорта после провала в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Россиянка показала 24-й результат. Она заявила, что с такими местами ей не хочется бегать, сообщает «Матч ТВ».

Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда. Я очень рада за Натаху Непряеву, я говорила, что это её гонка. Я в неё очень сильно верила. А мне... По ходу пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать, — сказала Ступак.

5 февраля российская лыжница Наталья Непряева завоевала второе место в скиатлоне. Российская спортсменка уступила норвежке Тереза Йохауг, которая выиграла соревнования, чуть более 30 секунд. Она на 0,3 секунды опередила финишировавшую третьей австрийку Терезу Штадлобер.

Ранее сообщалось, что на зимних Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект медалей в смешанной эстафете по биатлону. Российская команда заняла третье место, уступив сборным Норвегии и Франции. В составе сборной России выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне отстали от победителя на полторы секунды. Латыпов убежал с последнего огневого рубежа на первом месте, но не смог сохранить преимущество.