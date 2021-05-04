Российская гимнастка сравнила себя с Кардашьян, выложив фото в купальнике

Фото: biryukova__official/instagram.com

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал о работе с Евгением Плющенко и прекращении сотрудничества. Об этом сообщается на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Никаких контрактов не было, никаких бумаг, — сказал Ковтун. Он добавил, что с самого начала речь шла о пробном сотрудничестве. В целом фигурист провёл в академии Плющенко около трёх недель....