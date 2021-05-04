Российская гимнастка сравнила себя с Кардашьян, выложив фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала на своей странице в Instagram снимки с отдыха. Девушка, позирующая в купальнике, сравнила себя с актрисой Ким Кардашьян.
Удивительные солнечные тени, отражение воды и неудачный ракурс делают меня поразительно похожей на Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес. Это уже решать экспертам, — подписала Бирюкова фотографии.
Более того, девушка задалась вопросом, страхуют ли в России «пятые точки».
На данный момент спортсменка отдыхает на Кубе.
Ранее сообщалось, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не допустит в своём виде спорта таких скандалов, как в фигурном катании.