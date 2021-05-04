16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Российская гимнастка сравнила себя с Кардашьян, выложив фото в купальнике

16:05, 04 мая 2021
Вера Бирюкова Вера Бирюкова Фото: biryukova__official/instagram.com

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала на своей странице в Instagram снимки с отдыха. Девушка, позирующая в купальнике, сравнила себя с актрисой Ким Кардашьян.

Удивительные солнечные тени, отражение воды и неудачный ракурс делают меня поразительно похожей на Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес. Это уже решать экспертам, — подписала Бирюкова фотографии.

Более того, девушка задалась вопросом, страхуют ли в России «пятые точки». 

На данный момент спортсменка отдыхает на Кубе.

Ранее сообщалось, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не допустит в своём виде спорта таких скандалов, как в фигурном катании.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео