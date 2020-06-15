Российская гимнастка поразила подписчиков снимками в нижнем белье

https://static.news.ru/photo/092dcf76-af10-11ea-958e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tatarchik_official

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Анастасия Татарева поделилась со своими подписчиками откровенной фотосессией.

Спортсменка опубликовала несколько фотографий в нижнем белье на своей странице в Instagram и спросила у подписчиков, какая из них нравится им больше. Татарева уже собрала под своим постом более двух тысяч отметок «нравится».

22-летняя гимнастка является обладательницей золотой медали Олимпийских игр 2016 года, двукратной победительницей Европейских игр и шестикратной чемпионкой мира.

Ранее NEWS.ru писал, что Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, продемонстрировала всем свой продольный шпагат. Джорджина опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, на что получила несколько тысяч восторженных комментариев и более 1,8 млн отметок «нравится» под фото.