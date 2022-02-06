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Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу Олимпиады в могуле

16:09, 06 февраля 2022
Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу Олимпиады в могуле Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
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Российская фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине. Эта медаль стала для РФ пятой на турнире.

Россиянка показала результат 77,72 балла. Золотая медаль досталась австралийке Джакаре Энтони (83,09), серебряная — американке Джелин Кауф (80,28).

Ещё три россиянки Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко не смогли выйти в финал.

Ранее в воскресенье российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне, серебро взял его соотечественник Артём Спицов. На церемонии награжения Большунов сломал пьедестал.

Игры завершатся 20 февраля.

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