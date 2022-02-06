Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу Олимпиады в могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине. Эта медаль стала для РФ пятой на турнире.
Россиянка показала результат 77,72 балла. Золотая медаль досталась австралийке Джакаре Энтони (83,09), серебряная — американке Джелин Кауф (80,28).
Ещё три россиянки Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко не смогли выйти в финал.
Ранее в воскресенье российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне, серебро взял его соотечественник Артём Спицов. На церемонии награжения Большунов сломал пьедестал.
Игры завершатся 20 февраля.