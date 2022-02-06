Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу Олимпиады в могуле

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший золотую медаль Олимпиады-2022 в скиатлоне, ответил на вопрос журналиста о возможном допинге в сборной РФ. Слова чемпиона приводит «Спорт-Экспресс».

Когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые...