Российская фигуристка заявила об оскорблениях по национальному признаку

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, призналась, что сталкивалась с негативом из-за своей нерусской фамилии. Слова фигуристки приводит «Матч ТВ».
Фамилия у меня нерусская. Папа у меня узбек. В нулевые-десятые ребят за такую фамилию и происхождение сильно буллили. Мне уже меньше досталось, и в основном за спиной, но всё равно было: «Черномазая, чурка, таджичка, гастарбайтерша...» — сказала Худайбердиева.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не вошли в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.