Российская фигуристка заявила об оскорблениях по национальному признаку

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Российские прыгуньи в воду Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышли на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

В финальных соревнованиях россиянки в двух заключительных попытках обошли соперниц из Украины и набрали 307,44 баллов. Ксения Байло и София Лыскун стали обладателями серебряных медалей с суммой баллов 290,58, а...