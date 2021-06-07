Российская фигуристка рассказала, почему её коллеги рано завершают карьеру

https://static.news.ru/photo/acf98f70-c795-11eb-8458-96000091f725_660.jpg Елизавета Нугуманова Фото: liza_nugumanova_/instagram.com

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, до скольких лет длится карьера в её виде спорта. Она объяснила, почему её коллеги рано уходят из спорта. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале УДАЛОЙ.

Вообще карьера фигуристки длится лет до 19, потому что девочки все рано уходят. Потому что взрослеют, тяжело кататься. Но я ещё держусь, — сказала Нугуманова.

18-летняя спортсменка добавила, что одной из проблем фигурного катания является высокая стоимость инвентаря и тренировок.

Нугуманова выступает в одиночном катании и является серебряным и бронзовым призёром этапов Гран-при среди юниоров. Она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира — 2021, который прошёл в Стокгольме.

19 мая Нугуманова эротично станцевала под композицию Тимати «Чокер».