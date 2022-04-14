Российская федерация шахмат ушла из Европы в Азию

Федерация шахмат России (ФШР) решила перейти из Европейской федерации шахмат в Азиатскую. За это проголосовал Наблюдательный совет ФШР. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В чемпионатах мира российские спортсмены будут участвовать так же, только изменится порядок отбора и квоты. Вместо европейских туриров россияне будут участвовать в азиатских.

Гроссмейстер Александр Грищук заявил, что не удивлён такому решению.

Я сказал, что всё к этому идёт, так и получилось. Никакой сверх грандиозной новости не вижу. Где-то ведь нам играть нужно. Чемпионат Азии — только командный турнир, поэтому это не глобальная разница с Европой, — приводит слова Грищука Metaratings.ru.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. При этом россияне могут выступать в личных турнирах, но только в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Это не касается экс-претендент на шахматную корону Сергея Карякина. Его ФИДЕ дисквалифицировала за поддержку спецоперации на Украине. Карякин допустил, что больше никогда не выступит на международных соревнованиях.