https://static.news.ru/photo/b463d952-711d-11ea-881b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BUL_Biathlon

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина опровергла информацию о заражении коронавирусной инфекцией.

В связи со сложившейся ситуацией сообщаю — я не болею коронавирусом. Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу на подозрение, но анализы пришли отрицательные, — написала Халиуллина на своей странице в Instagram.

Она отметила, что пока ещё ждёт второй результат анализов, но чувствует себя отлично.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что все члены национальной сборной ушли на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Он отметил, что тренировочные планы согласовываются с личными тренерами и специалистами из сборной, писал NEWS.ru.