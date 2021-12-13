Российская биатлонистка выбрала между сексом и победами

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что выбрала бы год без секса, чем без медалей. Такой ответ она дала во время блиц-интервью для телеканала «Матч ТВ».

27-летняя спортсменка также отметила , что с Олимпиады-2022 в Пекине она намерена привезти не только впечатления, но и медаль.

Светлана Миронова является чемпионкой России. На её счету победы в первенствах мира и Европы среди юниоров.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Отставание от победительниц из Швеции составило 29,1 секунды.