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Российская биатлонистка выбрала между сексом и победами

Биатлонистка Светлана Миронова отдала предпочтение году без секса, чем без медалей
09:53, 13 декабря 2021
Российская биатлонистка выбрала между сексом и победами Светлана Миронова Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
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Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что выбрала бы год без секса, чем без медалей. Такой ответ она дала во время блиц-интервью для телеканала «Матч ТВ».

27-летняя спортсменка также отметила, что с Олимпиады-2022 в Пекине она намерена привезти не только впечатления, но и медаль.

Светлана Миронова является чемпионкой России. На её счету победы в первенствах мира и Европы среди юниоров.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Отставание от победительниц из Швеции составило 29,1 секунды.

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