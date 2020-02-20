Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова заявила, что её дочь, биатлонистка сборной Кристина Резцова, отказалась менять гражданство России.
Она ответила, что не будет этого делать (менять гражданство. — NEWS.ru), это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила, — приводит
словаАнфисы Резцовой Sport 24.
По словам прославленной спортсменки, она предложила Кристине сменить гражданство, так как в сборной её не ставят на гонки.
Ранее Анфиса Резцова заявила, что её дочь не сможет завоевать медали на чемпионате мира по биатлону, писал NEWS.ru.
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