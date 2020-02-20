https://static.news.ru/photo/93de086c-53e8-11ea-9cfa-fa163e074e61_660.jpg Кристина Резцова Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова заявила, что её дочь, биатлонистка сборной Кристина Резцова, отказалась менять гражданство России.

Она ответила, что не будет этого делать (менять гражданство. — NEWS.ru), это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила, — приводит слова Анфисы Резцовой Sport 24.

По словам прославленной спортсменки, она предложила Кристине сменить гражданство, так как в сборной её не ставят на гонки.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что её дочь не сможет завоевать медали на чемпионате мира по биатлону, писал NEWS.ru.