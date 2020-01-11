https://static.news.ru/photo/d31f7b12-3536-11ea-91d0-fa163e074e61_660.jpg Евгения Павлова Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская биатлонистка Евгения Павлова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Словакии.

Павлова без промахов преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 53,2 секунды. Второе место заняла швейцарка Ирене Кадуриш (+3,6; 1), бронзу завоевала Ванесса Фойгт из Германии (+4,5; 0). Россиянка Виктория Сливко заняла шестое место (+23,5; 1), Наталья Гербулова — восьмое (+32,1; 1).

Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Сборная России заняла четвёртое место. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, писал NEWS.ru.