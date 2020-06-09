Роспотребнадзор согласовал регламент проведения чемпионата России по регби

https://static.news.ru/photo/58ea5af6-ab01-11ea-be08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат России по регби сезона-2020/2021 стартует 18 июня 2020 года матчем «Локомотив» (Пенза) — ВВА-Подмосковье.

Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) согласовала регламент проведения чемпионата страны. Проведение соревнований поддержало также Министерство спорта РФ.

Председатель Высшего совета регби Игорь Артемьев не сомневается, что клубы ответственно подойдут к вопросам обеспечения безопасности при проведении домашних игр.

А игроки и тренеры покажут всем нам красивую, зрелищную и яркую игру, — сказал Артемьев.

Как писал NEWS.ru, старт Континентальной клубной регбийной лиги (ККРЛ) перенесён из-за распространения коронавируса. О решении, которое было принято на совете директоров турнира, сообщила Федерация регби России. Первые матчи турнира должны были пройти 4 и 5 апреля.