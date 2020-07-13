Рощин: тренерский штаб - глупейшая вещь в биатлоне

Тренер — творец, и он лучше всех знает, насколько готов тот или иной спортсмен и кто должен бежать в эстафете. У нас же придумали глупейшую вещь — тренерский штаб. Какое право какой-то штаб имеет лезть в работу практикующего тренера? Я бы на месте тренера ставил бы вопрос ребром: или я работаю и сам руковожу командой и отвечаю за результат, или не работаю, — рассказал Рощин NEWS.ru.