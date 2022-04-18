Роднина высмеяла идею Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что Александра Трусова даже с четверными не может показать полноценную программу, сообщает Sport24. По её словам, у фигуристки страдает хореография и отсутствует женское катание, а с пятерными прыжками в программе ситуация только усугубится. Ранее Трусова заявила, что хочет раньше мужчин исполнить пятерной прыжок.

Она прыгает и не катается. Какой пятерной? Хотелось бы сначала увидеть целостную программу с её четверными прыжками и женским катанием, чтобы прыжки не были отдельно от всего остального. Хореография и так страдает из-за большого внимания к четверным, — сказала Роднина.

Трусова является единственной в мире фигуристкой, которая смогла исполнить пять четверных прыжков в одной программе. Это достижение покорилось россиянке на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 251,73 балла, заняв второе место. Золото Игр-2022 взяла Анна Щербакова, выступившая после Трусовой, бронза у японки Каори Сакамото.

Ранее фигуристка рассказала, с кем бы встала в пару. Она заявила, что в качестве партнёра выбрала бы Алексея Тихонова, так как доверяет ему.