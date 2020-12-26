Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой

https://static.news.ru/photo/078d6b42-478e-11eb-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что фигуристы и их тренеры никогда не обсуждали судейские оценки. Так она ответила на недовольство Евгения Плющенко оценками своей подопечной Александры Трусовой, выставленными ей по итогам короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

Что касается недовольства Плющенко, в фигурном катании есть золотое правило: «Мы не обсуждаем оценки». Мне кажется, это правило давно перестали учитывать. Может быть, потому что раньше все судьи были поимённо, а не инкогнито, как, например, сейчас. В моё время спортсмены и тренеры оценки не обсуждали, — цитирует «Чемпионат» Роднину.

Фигуристка подчеркнула, что ей понравилось катание Трусовой в Челябинске, причём гораздо больше, чем её прокат на этапе Кубка России в Москве. После короткой программы спортсменка занимает четвёртое место, набрав 75,76 балла.

Как писал NEWS.ru, Евгений Плющенко остался недоволен оценками судей за короткую программу своей подопечной Александры Трусовой на чемпионате России. Фигурист заметил, что это был лучший прокат спортсменки, «осталось только из платья выпрыгнуть». Программа Трусовой была чистой, но за неё спортсменка получила 75,76 балла, уступив Анне Щербаковой и Камиле Валиевой. Евгений Плющенко после этого проката не скрывал недовольства оценками судей. Он отметил, что на флипе у фигуристки было отличное ребро, был прекрасно исполнен каскад лутц — тулуп.