«Безвкусица»: Роднина раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате РФ

https://static.news.ru/photo/17705188-4864-11eb-8353-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала безвкусными костюмы фигуристок на чемпионате России, завершившемся в Челябинске.

Поразила безвкусица костюмов. У всех всё одно и то же: перемыжечки и перетяжечки — у кого сзади, у кого спереди, у других сбоку. Безвкусно. Все костюмы очень однотипны. Во всяком случае по телевизорной картинке показалось именно так, — цитирует «Чемпионат» Роднину.

Она отметила короткую программу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, подчеркнув, что «она им очень идёт и они сами получают от неё удовольствие», поздравила их тренеров Максима Транькова и Марину Зуеву.

Но всё остальное, к сожалению, — юниорский уровень катания при сложных элементах, — добавила Роднина.

Как писал NEWS.ru, ранее Ирина Роднина заявила, что фигуристы и их тренеры никогда не обсуждали судейские оценки. Так она ответила на недовольство Евгения Плющенко оценками своей подопечной Александры Трусовой, выставленными ей по итогам короткой программы на чемпионате России.

Фигуристка подчеркнула, что ей понравилось катание Трусовой в Челябинске, причём гораздо больше, чем её прокат на этапе Кубка России в Москве. После короткой программы спортсменка занимает четвёртое место, набрав 75,76 балла.