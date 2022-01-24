Роднина предложила Украине вообще не участвовать в Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина высказалась о запрете для украинских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине. В частности о том, что им не рекомендовали стоять рядом с россиянами и давать интервью на русском языке. Слова Родниной приводит «Чемпионат.com».

Глупости, честно говоря, комментировать не хочется. Нарушаются все принципы олимпизма. Им тогда лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх. Ничего не остаётся, кроме как о себе как-то напомнить. Надеюсь, на пьедестале мы действительно рядом стоять не будем, — сказала Роднина.

Ранее в понедельник, 24 января, сообщалось, что министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал спортсменам из своей страны не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Перед этим сообщалось о рекомендациях не давать интервью на русском языке.

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал украинского министра Вадима Гутцайта «идиотом».

Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.