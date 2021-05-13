Роднина оценила непопадание Загитовой и Медведевой в сборную

https://static.news.ru/photo/17a0fd20-b488-11eb-af3b-96000091f725_660.jpg Ирина Роднина Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала состав сборной России на сезон-2021/22, в котором не оказалось олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Нахождение в сборной не всегда показатель, что ты отбираешься и попадаешь на соревнования. У нас Плющенко и Сотникова были много лет в сборной. Загитова не выступает уже два года. Медведева — то же самое. Как их в состав брать? — сказала Роднина корреспонденту NEWS.ru.

Она отметила, что состав определяется по результатам предыдущего сезона. И решение Федерации логичное.

Это абсолютно нормальное решение. Если у девушек созреет желание выступать за национальную команду, у них есть возможность, где тренироваться, с кем тренироваться и отбираться на достаточное количество соревнований, — добавила она.

18-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С того момента фигуристка выступает исключительно в шоу-программах. В 2020-м она стала ведущей телесезона «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным.

Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со здоровьем девушка не выступила ни на одном этапе Кубка России прошедшего сезона.

После зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера, переехав в Торонто. Однако в сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

Ранее российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, впервые рассказал о работе с Этери Тутберидзе.