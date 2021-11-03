Роднина назвала дурью идею Жулина повышать фигуристкам баллы за возраст

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина оценила идею известного тренера Александра Жулина начислять спортсменкам дополнительные баллы за возраст. Об этом она сказала RT.

Слушайте, то хотят отнимать баллы, то прибавлять. Хватит уже дурью заниматься. Мне кажется, это неудачная шутка. Саша, наверное, не знает, что во всём мире есть такая категория, как adult (взрослая). На каждую категорию есть свои соревнования, — заявила Роднина.

Трёхкратная олимпийская чемпионка напомнила, что на соревнованиях по фигурному катанию существует лишь нижний порог возраста, в то время как верхний отсутствует. При этом она напомнила, что некоторые фигуристки одерживали победы на крупных турнирах и в нынешних условиях. В частности, она привела пример Алёны Савченко.

Зачем нам глупостью-то маяться? Есть правила, которые пишутся. То мы умиляемся, что 13-летняя девочка прыгает, то от выступлений 30-летней девушки. Ну какая-то глупость просто, — заключила Роднина.

Ранее в команде российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе посмеялись над идеей Александра Жулина прибавлять фигуристкам дополнительные баллы за возраст. В ответ группа известного наставника опубликовала в Instagram TeamTutberidze картинку с изображением сидящей в транспорте пожилой женщины и стоящей рядом девушки.