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РК «Фили» разгромил «Торпедо» в заключительном матче сезона

18:47, 21 ноября 2020
Фото: filirugby/vk.com

Регбийный клуб «Фили» (Москва) в последнем матче сезона в Федеральной регбийной лиге обыграл на выезде «Торпедо». Встреча во Владимире закончилась со счётом 55:0.

Дублем отметился Олег Жуков, заработав 10 очков (2 попытки). Пять реализаций забил Игорь Кустов (10 очков).

Матч прошёл без зрителей в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее генеральный директор клуба «Фили» Иван Лыско заявлял, что заключительный матч в Федеральной регбийной лиге (ФРЛ) против «Торпедо» (Владимир) может психологически расслабить игроков московской команды.

РК «Фили» ранее досрочно вышел в финал ФРЛ. Финал лиги запланирован в следующем году в Сочи.

17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона регбийного клуба «Фили» гандбольным центром. NEWS.ru подробно рассказал о деталях происходящего.

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