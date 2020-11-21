РК «Фили» разгромил «Торпедо» в заключительном матче сезона

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опровергла нарушения мер по упреждению распространения COVID-19 на этапе Гран-при в Москве, на которые указал журналист NBC Филипп Херш.

Ранее американский журналист заявил, что обратится в Международный союз конькобежцев (ISU) с жалобой на организаторов московского этапа Гран-при. Он заявил, что спортсмены и тренеры часто не соблюдали положенную дистанцию и...