РК «Фили» разгромил «Торпедо» в заключительном матче сезона

Регбийный клуб «Фили» (Москва) в последнем матче сезона в Федеральной регбийной лиге обыграл на выезде «Торпедо». Встреча во Владимире закончилась со счётом 55:0.
Дублем отметился Олег Жуков, заработав 10 очков (2 попытки). Пять реализаций забил Игорь Кустов (10 очков).
Матч прошёл без зрителей в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее генеральный директор клуба «Фили» Иван Лыско заявлял, что заключительный матч в Федеральной регбийной лиге (ФРЛ) против «Торпедо» (Владимир) может психологически расслабить игроков московской команды.
РК «Фили» ранее досрочно вышел в финал ФРЛ. Финал лиги запланирован в следующем году в Сочи.
17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона регбийного клуба «Фили» гандбольным центром. NEWS.ru подробно рассказал о деталях происходящего.