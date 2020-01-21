Македонская гандболистка ЦСКА Сара Ристовска в продолжении беседы с корреспондентами NEWS.ru рассказала о том, что в детстве занималась футболом, о крахе македонского «Вардара», о том, почему она решила болеть за итальянский клуб «Интер», а также о вручении награды «Лучшей женщине Македокии».

— Вы несколько раз были в финале Лиги чемпионов, дважды уступали в овертайме. Какие эмоции испытываете, когда понимаете, что победа вроде бы близка, но при этом в дополнительное время вы её упускаете?

— Знаете, мне сложно об этом говорить, но это жизнь. Может быть, победа должна случиться в каком-то другом клубе. Но когда я была в «Вардаре» последний сезон, мы знали с девочками, что мы заканчиваем существование. Мы распадаемся. Мы разговаривали между собой, обсуждали, что это последний сезон после пяти лет, проведенных вместе. Возможно, послужили различные причины, что мы не смогли завоевать кубок Лиги чемпионов даже под воздействием таких эмоций. Тем не менее, это действительно было очень сложно пережить.

— После такой неудачи не было желания бросить гандбол и уйти в футбол, которым вы занимались ранее?

— Иногда я думала об этом (смеется). Да, я начинала с футбола. Мой отец бывший футболист. И я до сих пор очень люблю, но не смотреть, а только играть. Иногда я спрашивала себя, почему в итоге я выбрала гандбол, ведь он, в основном, только для мужчин, но я не знаю.

Сара Ристовска Сергей Булкин/NEWS.ru

— А почему вообще решили сменить род деятельности и уйти в гандбол?

— Я не знаю, это случилось, когда мне было десять, на мой день рождения. Родители предложили попробовать, я согласилась. Я пошла в гандбольную школу, хоть и была хороша в футболе.

— Не жалеете о решении?

— Нет-нет, конечно. Мне всё сейчас нравится.

— Когда вы узнали о проблемах «Вардара», как это восприняла команда, как вам преподнесли эту новость и какие эмоции вы испытали?

— Знаете, политика в разных командах меняется. Мы понимали, что нам пора уходить. Руководство подошло к нам, заявили о последнем сезоне. Для нас это был шок. У спонсоров были проблемы. Но самое тяжелое — мы узнали об этом в середине сезона. Мы были очень злые, потому что очень сложно найти хорошую команду по ходу чемпионата. У нас было очень мало времени. К сожалению, мы растеряли энергию, которая была между нами. У нас всегда была теплая атмосфера внутри коллектива, мы были большой и крепкой семьей, я чувствовала это. Было очень сложно расставаться.

— В ЦСКА пока нет такой атмосферы, которая была там?

— Мы ее создаем. У нас теплая энергия, мы пока не семья, но мы это создаем, мы помогаем друг другу, нам помогает персонал. Для меня, например, это очень важно, потому что в ЦСКА создают все условия, чтобы я чувствовала себя, как дома. Я надеюсь, что в дальнейшем наша семья станет такой же крепкой, как в «Вардаре».

— Если вспомнить весь ваш гандбольный опыт, где были самые жёсткие тренировки? И насколько сильно отличается российский гандбол от того же словенского?

— Я не могу сравнить, так как в Словении уровень лиги не такой высокий. Но был положительный момент — мы выступали в Лиге чемпионов. В России лига куда сильнее, более мастеровитые девчонки в командах. Тут даже против не самых сильных коллективов у тебя могут возникнуть проблемы, если ты не будешь сконцентрирован на матче на все сто процентов. Нельзя говорить, что «Мы ЦСКА, мы обязательно победим». Надо быть профессионалами.

Сара Ристовска whccska.ru

— А если сравнивать финансовые условия?

— Тут ведь все зависит от уровня игрока, от того, чего он достиг в своей спортивной карьере. Если ты очень хорош, то у тебя нет проблем с вариантами трудоустройства, будут выгодные предложения.

— По ходу сезона вам пришлось сменить позицию на поле. Быстро ли перестроились и комфортно ли себя на ней чувствуете?

— Это решение мы приняли совместно с нашим главным тренером, так как у нас в составе было три правых крайних. Из-за травм у нас возникли определенные сложности, поэтому нам надо было попробовать что-то, чтобы усилить проблемную позицию. Я сказал: «Окей, я хочу помочь, попробуйте меня на другой позиции». Если тренер считает, что я могу принести пользу ЦСКА в каком-то другом амплуа, то это здорово. Я очень командный игрок, который хочет не только забивать, но и отдавать голевые передачи. Для меня это небольшой вызов, но мне кажется, что пока все хорошо получается. Горжусь своей командой, так как мы сейчас идём в топ-3 российской лиги.

— ЦСКА столкнулся с большой проблемой, у команды много травмированных игроков. Способствовало ли это активации каких-то внутренних резервов, наигрыванию молодых девчонок?

— Сейчас нам надо показать наш профессионализм. Если мы будет говорить, что не смогли переиграть кого-то из-за того, что наши лидеры находятся в лазарете, то это будет непрофессионально. С самого начала было понятно, что у нас будут трудности с составом и ряд исполнителей не сможет нам помочь. Было бы очень легко списать неудачи на их отсутствие, так как ЦСКА лишился ключевых игроков. Нам надо биться за себя и за них тоже, не опускать руки. Травмированные девчонки всегда поддерживают нас с трибун. Надеюсь, что по ходу второй части сезона они уже восстановятся и вольются в команду, что сделает ЦСКА ещё сильнее.

— Вас признали лучшей женщиной года в Македонии. Что чувствуете и ожидали ли получить данную награду?

— В один момент мне позвонили и сказали, что надо на следующий день прибыть на церемонию. Оказывается, что они давно отправили мне приглашение на данное мероприятие в Facebook, но я не особо часто им пользуюсь. Поэтому, конечно же, никакого приглашения я просто не могла видеть до того момента. Мне объяснили, что меня признали лучшей женщиной в Македонии. Я подумала: «Хорошо, теперь мне надо отправиться на шоппинг, чтобы приодеться к данному событию» (смеётся). Было приятно получить данную награду, так как не только люди из спорта на неё претендовали: там были представительницы бизнеса, те девушки, которые сделали что-то заметное в стране, а также за её пределами. Если не ошибаюсь, то на ней присутствовало порядка 500 человек.

Для меня это было очень поучительно, так как я услышала истории многих девушек, которые как-то смогли себя проявить в минувшем году. Было непривычно держать микрофон и обращаться к людям со сцены. В тот момент я думала, что лучше бы они мне дали мяч, чем этот микрофон, было бы привычнее (смеётся). Многим было интересно узнать о том, как мы тренируемся, какие усилия прилагаем для того, чтобы совершенствоваться. Люди часто считают, что гандбол — это спорт только для мужчин. А я показала, какие мы на самом деле сильные и самостоятельные. Мы сами делаем себя, свою жизнь. Но очень часто мы оторваны от своих семей, так как из-за спорта приходится много путешествовать по миру, жить вдали от своих родственников. Благодарю Бога за то, что я такая какая есть.

Сара Ристовска Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что-то удивило вас на этой церемонии и знали ли вы о ее существовании вообще?

— Они только с 2019 года начали вручение данной премии, так что я стала дебютанткой. Все организовали три представительницы бизнеса, чтобы выделить заслуги девушек в различных сферах.

— Должно быть приятно быть первой в таком случае?

— Как я и говорила, это было здорово. Было приятно получить данную награду, но я не чувствовала себя лишь представителем спортивной сферы, я была частью самых успешных женщин моей страны. Мы просто сильные женщины. У каждой девушки, которая находится в какой-то профессии, есть свои качества и плюсы, которые можно отметить.

— Когда вы были более взволнованными: когда получили награду или когда сейчас даёте нам интервью?

— В обоих случаях, правда. Мне очень приятно внимание прессы, приятно давать интервью. Хочу разговаривать на русском. Думаю, что к концу сезона я смогу подтянуть язык. Тогда мы сможем снова все вместе встретиться и комфортно пообщаться без помощи переводчика.

— Мы узнали, что раньше вы очень сильно переживали за футбольный миланский «Интер». Почему такой выбор?

— Я думаю, что легко понять, что я по-прежнему переживаю за «Интер», посмотрите мои социальные сети. Почему? С малых лет я выбрала для себя этот клуб, тогда как мой двоюродный брат переживал за «Милан». Когда у меня есть свободное время, то я стараюсь больше узнавать про «Интер». Если у меня есть свободный вечер, то обязательно посмотрю их игру. Не знаю почему я в итоге сделала выбор в пользу этой команды, но так пошло с малых лет.

— А в чемпионате России следите за кем-то?

— Особо не слежу, правда, но поддерживаю ЦСКА. Почему? Ну я же выступаю в рядах гандбольных «армейцев», поэтому надо за своих переживать. Они показывают неплохой футбол.

— Были ли когда-нибудь вживую на футболе? На встрече «Интера» или любом другом поединке.

— Нет, никогда не была. Но с радостью сходила на что-нибудь в России. Может футбольный ЦСКА пригласит.