Россия подаст заявку на проведение Кубка мира — 2027, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.
Надеемся, что [решение WADA] не скажется. Но решение может быть принято любое. Не забывайте, что есть конкуренты. Не знаем пока, от кого и что можно ожидать. Наша задача — как можно быстрее подать предварительную заявку, — сказал Артемьев журналистам.
Ранее Игорь Артемьев заявил, что пока рано давать оценки решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое отстранило Россию на четыре года от всех соревнований, писал NEWS.ru.
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