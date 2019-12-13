https://static.news.ru/photo/fbd278a8-1dbb-11ea-9667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rugby World Cup/facebook.com

Россия подаст заявку на проведение Кубка мира — 2027, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

Надеемся, что [решение WADA] не скажется. Но решение может быть принято любое. Не забывайте, что есть конкуренты. Не знаем пока, от кого и что можно ожидать. Наша задача — как можно быстрее подать предварительную заявку, — сказал Артемьев журналистам.

Ранее Игорь Артемьев заявил, что пока рано давать оценки решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое отстранило Россию на четыре года от всех соревнований, писал NEWS.ru.