https://static.news.ru/photo/250763a4-1d9a-11ea-85c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: International Handball Federation - IHF/facebook.com

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что Россия может отказаться от проведения женского квалификационного олимпийского турнира.

Думаю, что в связи с санкциями (WADA. — NEWS.ru) проведение турнира вряд ли возможно, — приводит слова Шишкарёва ТАСС.

Он добавил, что общался с президентом Международной федерации гандбола (IHF) Хасаном Мустафой на тему проведения турнира, ФГР изучает правовую ситуацию, и если разрешат проведение турнира, то Россия его проведёт.

Ранее женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира Голландии и не квалифицировалась на Олимпиаду-2020. Таким образом, россиянки будут отбираться на ОИ через квалификационный турнир.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.