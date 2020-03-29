Анфиса Резцова Анфиса Резцова Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает карантин и продолжает обычную жизнь.

Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырёх стенах держать неправильно. Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг, — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что все члены национальной сборной ушли на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Он отметил, что тренировочные планы согласовываются с личными тренерами и специалистами из сборной, писал NEWS.ru.

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