Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова удивила своих подписчиков сменой имиджа, выложив фотографию в новом образе на своей странице в Instagram.

Ну что, как говорится, перемены всегда к лучшему, — написала Солдатова. Она также поинтересовалась у своих подписчиков, идёт ей новый образ или нет. Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в...