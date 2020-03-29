https://static.news.ru/photo/08b06734-71c6-11ea-bc1e-fa163e074e61_660.jpgАнфиса РезцоваФото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает карантин и продолжает обычную жизнь.
Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырёх стенах держать неправильно. Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг, — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что все члены национальной сборной ушли на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в финском Контиолахти.Он отметил, что тренировочные планы согласовываются с личными тренерами и специалистами из сборной, писал NEWS.ru.