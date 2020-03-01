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Соревнования в альпийской комбинации у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянском Ла-Тюиле, которые должны были состояться 1 марта, отменены из-за непогоды.

Из-за сильного снегопада и огромного количества снега на трассе сегодняшние соревнования в альпийской комбинации отменены и не будут заменены, — сообщается в официальном аккаунте Международной федерации лыжного спорта (FIS) в...