Белорусская биатлониста Елена Кручинкина заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.
Второе место заняла россиянка Кристина Резцова, третьей стала шведка Элизабет Хёгберг.
Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял первое место в пасьюте на чемпионате Европы. Победитель преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 3,9 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд (+6,7; 2), третьим стал его соотечественник Сиверт Гутторм Баккен (+23,9; 2). До этого Бочарников одержал победу в суперспринте.
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