Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Анси

Россиянка Кристина Резцова завоевала бронзовую медаль в гонке с общего старта на 12,5 километра на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Отечественная спортсменка уступила 12,1 секунды победительнице забега — шведке Эьвире Эберг. Серебро досталось француженке Жулии Симон (+ 10,7).

Резцова допустила суммарно два промаха на огневых рубежах. Первые два она отработала чисто, а на двух последних не сумела закрыть по одной мишени. На финише россиянка опередила итальянку Доротею Вирер и чешку Джессику Ислову.

Помимо Резцовой в масс-старте принимали участие ещё трое спортсменок из России. Ульяна Нигматуллина с одним промахом финишировали седьмой (+ 28,2), Светлана Миронова не закрыла три мишени и стала 18-й (+ 1:45,1), Ирина Казакевич промазала семь раз и завершила забег на предпоследнем, 29-м месте (+ 4:21,9).

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что спокойно воспринимает критику в адрес дочери, так как в СМИ всегда «много грязи и гадости». По её словам, дочка Кристина обладает таким характером, что ей всё равно на сообщения в прессе.