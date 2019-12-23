https://static.news.ru/photo/de3fe1fa-2594-11ea-8cf0-fa163e074e61_660.jpgАнфиса РезцоваФото: Уткин Игорь, Яковлев Александр/ТАСС
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что в штабе национальной сборной нет специалистов, которые могли бы работать со шлифт-машиной.
Даже если у нас появится мобильная шлифт-машина, то кто будет на ней работать? Таких специалистов в России сейчас нет. У федерации не так много средств, чтобы нанять иностранного специалиста. А на подготовку своего уйдёт около года, — цитирует Резцову «Известия».
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что к чемпионату мира будет закуплена современная машина для подготовки лыж, писал NEWS.ru.