Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что в штабе национальной сборной нет специалистов, которые могли бы работать со шлифт-машиной.

Даже если у нас появится мобильная шлифт-машина, то кто будет на ней работать? Таких специалистов в России сейчас нет. У федерации не так много средств, чтобы нанять иностранного специалиста. А на подготовку своего уйдёт около года, — цитирует Резцову «Известия».