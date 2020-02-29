Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.
Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 29,6 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Ида Льен (+14,4; 0), третьей стала белоруска Ирина Кривко (+15,9; 1).
Лучшая из россиянок Кристина Резцова финишировала на четвёртом месте. Екатерина Глазырина заняла 22-е место (+1.34,9; 2), Ульяна Кайшева — 23-е (+1.36,1; 1), Анастасия Поршнева — 27-е (+1.50,0; 2), Виктория Сливко — 41-е (+2.21,4; 2), Валерия Васнецова — 59-е (+3.00,2; 4).
Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянин Матвей Елисеев завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы. Победитель преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 46,4 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии (+4,1; 1), третьим стал норвежец Александер Фьелд Андерсен (+25,5; 1).
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