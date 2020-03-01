Вчера (29 февраля. — NEWS.ru) было неудовлетворение тем, что чего-то не хватило для медали. Сегодня (1 марта. — NEWS.ru) я забыла о том, что была четвёртой и выходила с настроем работать на рубеже, как вчера, и показать всё, на что я готова. Уходя со штрафного круга, я не видела Лену, но знала, что Элизабет бежит за мной. Старалась убегать, но в конце первой равнины поняла, что силы заканчиваются и была готова отдать всё, чтобы сохранить медаль. Я выложилась по полной программе, — сказала Резцова журналистам.