Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Белоруссии.
Вчера (29 февраля. — NEWS.ru) было неудовлетворение тем, что чего-то не хватило для медали. Сегодня (1 марта. — NEWS.ru) я забыла о том, что была четвёртой и выходила с настроем работать на рубеже, как вчера, и показать всё, на что я готова. Уходя со штрафного круга, я не видела Лену, но знала, что Элизабет бежит за мной. Старалась убегать, но в конце первой равнины поняла, что силы заканчиваются и была готова отдать всё, чтобы сохранить медаль. Я выложилась по полной программе, — сказала Резцова журналистам.
Ранее белорусская биатлониста Елена Кручинкина заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии. Победительница без промахов преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 21,1 секунды. Второе место заняла россиянка Кристина Резцова (+17,6; 2), третьей стала шведка Элизабет Хёгберг (+35,1; 3), писал NEWS.ru.
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