Резцова раскритиковала состав сборной по биатлону на ЧМ

https://static.news.ru/photo/21ea7794-6630-11eb-a554-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала состав сборной России на чемпион мира по биатлону в Поклюке и пожаловалась на нехватку молодёжи в главной команде страны.

Не обкатывают ни девчонок, ни ребят. Им самим сложно определить полный состав. У них есть три человека, которых постоянно везде ставят: Логинов, Елисеев и Латыпов. А других не пробуют. Сейчас на ЧЕ плохо выступили. Да потому что того же Халили никуда не ставили практически до этого, — приводит слова Резцовой Sport24.

Также легендарная биатлонистка отметила, что в биатлоне нарушены отбор и система, одни и те же спортсмены ходят по кругу, а у молодёжи нет возможности развиваться, поэтому страдает и результат.

Как писал NEWS.ru, бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал самых перспективных молодых российских биатлонистов.