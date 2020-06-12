Резцова раскритиковала людей, которые хотят заменить главу СБР Драчёва

https://static.news.ru/photo/81699d40-ad98-11ea-9708-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Резцова Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова резко отреагировала на критику действующего руководства Союза биатлонистов России, в частности президенту организации Владимиру Драчёву.

Слышала, что на место Драчёва хотят выдвинуть и Васильева, и Богалий. Васильев последнее время столько комментирует, будто знает больше вообще всех. Ну, приходите на место Драчёва и сделайте. Я сомневаюсь, что выйдет, — цитирует Резцову Vseprosport.ru.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев негативно отнёсся к идее создания экспертного совета в Союзе биатлонистов России (СБР). Он считает, что если тренеру сборной по ходу сезона будут что-то советовать эксперты, то «получится полная чушь», писал NEWS.ru.

Глава СБР Владимир Драчёв сообщал ранее о намерении создать при организации экспертный совет и пригласить в него бывшего главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева. В задачи экспертного совета будет входить контроль за тренировочным процессом и другими моментами, для того чтобы было меньше недопонимания.