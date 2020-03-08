https://static.news.ru/photo/0df93a62-6123-11ea-bf4d-fa163e074e61_660.jpg Валерий Польховский Фото: Сборная России по биатлону/СБР/vk.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова предложила назначить на пост старшего тренера женской сборной России Валерия Польховского, который на данный момент работает вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по организации деятельности сборных команд страны.

Резцова отметила, что нынешний тренер женской сборной Виталий Норицын недостаточно опытный, поэтому у команды нет стабильности.

Но Норицына убирать не надо. Я бы предложила кандидатуру Польховского [на пост старшего тренера], под чьим руководством девчонки раньше неплохо выступали, а Норицына поставить вторым тренером. Нормальная связка будет, — цитирует Резцову ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Второе место заняла сборная Франции, третье — немецкие биатлонистки. Россиянки финишировали на пятом месте. В составе национальной сборной выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.