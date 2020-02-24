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Этап Мирового тура по пляжному волейболу, который должен был состояться с 29 апреля по 3 мая на территории Китая, отменили из-за угрозы распространения инфекции коронавируса.

Об этом сообщила Международная федерация волейбола на официальном сайте. Ранее было предложено перенести сроки проведения тура, однако организаторы соревнований не смогли найти иных дат после Олимпийских игр в Токио, которые...