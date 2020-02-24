Белорусская спортсменка Динара Алимбекова заняла первое место в квалификации суперспринта среди женщин на чемпионате Европы, который стартовал 26 февраля в Раубичах (Белоруссия), показав время 09:42 минуты.
На втором месте расположилась украинка Валентина Семеренко с отставанием на 2,3 секунды. Тройку лидеров замкнула шведка Элизабет Херберг (+12).
Российская биатлонистка Виктория Сливко финишировала седьмой (+19,2), Екатерина Павлова стала 12-й (+32), Ульяна Кайшева завершила гонку 25-й (+45,8), Анастасия Поршнева показала 27-й результат (+48,6).
Кристина Резцова и Екатерина Глазырина остались за пределами финала соревнований. Первая стала 31-й (+53,4) вторая — 73-й (1:34,1).
Среди мужчин пятеро российских биатлонистов из шести прошли квалификацию, Матвей Елисеев не смог отобраться в финал, писал NEWS.ru.
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