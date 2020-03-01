В первую очередь хотела доказать самой себе, а не тренерам и болельщикам, что я в хороших кондициях и готова бежать и выступать здесь, защищая честь своей страны. После приезда в Раубичи у меня не было мыслей о прошедшем чемпионате мира, настраивалась только на чемпионат Европы, не думая ни о каком реванше. Просто хотела работать здесь и показывать результат, — сказала Резцова корреспонденту NEWS.ru.