Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что у неё не было мыслей ни о каком реванше на чемпионате Европы в Белоруссии.
В первую очередь хотела доказать самой себе, а не тренерам и болельщикам, что я в хороших кондициях и готова бежать и выступать здесь, защищая честь своей страны. После приезда в Раубичи у меня не было мыслей о прошедшем чемпионате мира, настраивалась только на чемпионат Европы, не думая ни о каком реванше. Просто хотела работать здесь и показывать результат, — сказала Резцова корреспонденту NEWS.ru.
Ранее белорусская биатлониста Елена Кручинкина заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии. Победительница без промахов преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 21,1 секунды. Второе место заняла россиянка Кристина Резцова (+17,6; 2), третьей стала шведка Элизабет Хёгберг (+35,1; 3), писал NEWS.ru.
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