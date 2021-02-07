Реванш не удался: Медведева проиграла Загитовой на Кубке Первого канала

https://static.news.ru/photo/ad8dde78-f79e-11e9-8212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Очередная встреча Алины Загитовой и Евгении Медведевой завершилась уверенной победой олимпийской чемпионки. В командном турнире Кубок Первого канала «Красная машина» Загитовой смогла упрочить своё преимущество и одолеть коллектив «Время Первых» Медведевой. Как Камила Валиева и Анна Щербакова принесли победу олимпийской чемпионке, рассказывает NEWS.ru .

Нынешний сезон в фигурному катании получился максимально непривычным. С лёгкой руки международного союза конькобежцев (ISU) была отменена большая часть турниров. Но как говорится: всё, что ни делается, всё к лучшему. Чтобы сохранить соревновательную практику российским фигуристам во второй части сезона, а также подготовить их к единственному выжившему большому старту, к чемпионату мира, федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) придумала уникальные соревнования — командный турнир Кубок Первого канала.



В рамках командного турнира на одном катке снова собрались лучшие фигуристы страны. Однако на этот раз спортсмены бились не столько за себя, сколько за свои команды во главе с капитанами Алиной Загитовой и Евгений Медведевой. Сами составы команд были собраны с помощью драфта за день до начала соревнований.



Наличие в коллективе Алины Загитовой двух сильнейший фигуристок России на данный момент Анны Щербаковой и Камилы Валиевой для многих послужило основанием окрестить «Красную машину» безотговорочным фаворитом турнира. И по первому дню соревнований могло сложиться впечатление, что предсказания большинства имеют все шансы воплотиться в реальность. Несмотря на то, что по итогам коротких программ в трёх раундах (танцевальные дуэты, мужчины, спортивные пары) вела команда Евгении Медведевой, невероятные выступления Валиевой (впервые на соревнованиях чисто исполнила тройной аксель) и Щербаковой помогли Загитовой вырваться вперёд. Естественно, перед произвольными программами всех интересовал один вопрос: повторится ли подобный сценарий во втором соревновательном дне или всё-таки Александре Трусовой удастся принести победу для Медведевой?



Сенсация от Кондратюка

Впрочем, до выступления женщин было далеко — соревновательную программу открывали танцевальные дуэты. А первыми на льду появились действующие чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин. Как и в короткой программе они выдали сумасшедший номер. Конечно, набрать на этот раз рекордные баллы не удалось (судьи снизили оценку за дорожку диагоналей), но и полученных оценок с лихвой хватало, чтобы обыграть все танцевальные дуэты и попутно принести важные очки для команды Медведевой, которая после первого соревновательного дня уступала почти 20 баллов «Красной машине».



Но по-настоящему коллективу Медведевой удалось вырваться вперёд только после выступления мужчин. Стоит отметить, что произвольные программы дались многим ребятам намного лучше, чем короткие.



Сначала на льду появился Макар Игнатов, он и установил высочайшую планку для остальных парней. Ученик Евгения Рукавицына исполнил произвольную программу без единого падения, при этом приземлив четверной риттбергер, четверной тулуп (была небольшая помарка) и каскад из тулупов 4-3. Хорошую традицию продолжил Андрей Мозалёв. Да, произвольная не была идеальной: случились неудачные приземления на четверном флипе и на одном из тройных акселей, а также вместо четверного тулупа в каскаде был исполнен только тройной. Однако паданий удалось избежать, и это уже хорошо. А вот Дмитрий Алиев своё выступление начал как раз с падения на лутце. К счастью, сорванный прыжок не надломил спортсмена — вся остальная программа была исполнена отлично.

Все трое ребят Загитовой получили очень приличные баллы за свои прокаты и упрочили лидерство «Красной машины». Медведевой, чтобы иметь хоть какие-то шансы на победу, необходимо было не менее качественное выступление от своих парней.



Однако одному из самых опытных фигуристов сборной России произвольная программа далась крайне тяжело. Александр Самарин исполнил многие прыжки с помарками, а под конец программы хватало сил только на двойной сальхов. После неудачного проката Самарина многие наверняка поставили крест на коллективе «Время первых».



Но не тут-то было. Следом вышел Марк Кондратюк и совершил, пожалуй, главную сенсацию дня. Юный умник Светланы Соколовской на высочайшем уровне откатал свой номер, чисто исполнив сразу три четвёртых прыжка. Женю этот прокат довёл до слёз, а зал заставил рукоплескать фигуристу стоя. И кто бы мог подумать перед турниром, что Марк станет главной сенсацией всего торжества в «Мегаспорте»?



Завершал же прокаты мужчин Михаил Коляда. Трёхкратный чемпион России решил усложнить свою произвольную программу и добавил четверной сальхов. К сожалению, исполнить прыжок чисто не удалось (степ-аут), но это была единственная ошибка в программе фигуриста. Все остальные элементы были исполнены в стиле Коляды — легко и непринуждённо. Как итог, благодаря Марку и Мише «Время первых» обошли «Красную машину».



Трусова не спасла

В парах продолжили своё доминирование дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Впрочем, их лидерство после произвольной в спортивных парах никак не повлияло на итоговый результат. «Красная машина» всё также продолжала отставать. Но все могло перемениться после женских соревнований.



Первой на лёд вышла фигуристка из команды «Красная машина» Камила Валиева. Вышла и как всегда устроила шоу. Очередной чистейший тройной аксель вкупе с двумя четверными тулупами принесли Валиевой и её команде невероятные баллы. Эта девчонка не то, что к командному турниру, к Олимпиаде уже готова!



А вот у Майи Хромых из «Время первых» номер не задался. Оба четверных тулупа были выполнены с ошибками (бабочка на одном, падение — на другом), но остальную часть программы фигуристка откатала чисто. Не всё на этот раз получилось и у Ани Щербаковой. Произошло касание льда на четверном флипе, а в каскаде лутц-риттбергер второй прыжок получился одинарным. Не всегда же, в конце концов, Анне блистать, верно?



Хорошую заявку, чтобы спасти положение дел команды «Время первых» сделала Елизавета Туктамышева. Подопечная Алексея Мишина решила исполнить два трикселя. Падений, конечно, избежать удалось, но помарки всё же были. Со всеми остальными элементами фигуристка справилась хорошо.

И вот настало время главного номера вечера — «Ромео и Джульетты» от Александры Трусовой. Именно от Саши зависело, кто в итоге станет победителем. Впрочем, интрига длилась недолго. На первом же прыжке (четверной лутц) случилось падение, а вслед за ним не удалось чисто исполнить квад-сальхов. Вся остальная программа была сделана чисто, но это уже не имело никакого значения. Дарья Усачёва, которая закрывала соревнования, со своим номером справилась без каких-либо трудностей.

Медведевой так и не удалось взять реванш у Загитовой, но переживать не стоит. Кажется, мы увидим в будущем не один ещё подобный турнир.