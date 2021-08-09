Реванш художниц и финал в гандболе. Какие медали ждём в финальный день Игр

Заключительный соревновательный день Олимпийских игр в Токио получится самым коротким, так как вечером спортсменов ждёт уже церемония открытия. За половину соревновательного дня будут разыграны 13 комплектов наград, в четырёх из которых примут участие россияне. Рассказываем обо всех них и их шансах.

Сёстры Аверины поддержат подруг из группы

После судейского произвола в личном турнире гимнасток-художниц, в котором олимпийской чемпионкой была объявлена израильтянка Линой Ашрам, от соревнований групп можно ждать всё что угодно. В квалификации россиянки уступили с небольшим преимуществом Болгарии, но если так же будут судить и в финале, они могут не дотянуться и до бронзы. Помимо Болгарии соперницами россиянок станут команды Италии и Израиля, но хочется верить, что лимит судейской предвзятости был исчерпан вчера, а Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко покажут свои лучшие выступления.

Повтор Рио для гандболисток

Пока олимпийский турнир для женской сборной России по гандболу складывается как пять лет назад. В полуфинале вытащили тяжелейший матч с фаворитками-норвежками, а в финале получился не менее драматичный матч против сборной Франции. Сейчас история повторяется, и при этом француженок россиянки обыграли в один мяч в групповом турнире. Впрочем, как уже отметили игроки нашей сборной, это слишком умная команда, а потому для второго матча нужно будет придумывать новые фишки. Какими бы они ни были, основная надежда команды в атаке на лучшего бомбардира Анну Вяхиреву, а в воротах — на надёжного голкипера Анну Седойкину.

Анна Седойкина Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитриев попытается отыграться за спринт

Призёр в спринте Олимпийских игр в Рио Денис Дмитриев в этот раз остался в коронном виде на обидном четвёртом месте. Теперь он попытается добраться до финала в кейрине, виде спорта, где гонщики несколько кругов едут в обычном темпе и выбирают позиции, а затем на последнем резко ускоряются. Дмитриев многократно участвовал в коммерческих стартах в этой дисциплине в Японии и имеет достаточно опыта. Вчера он без проблем вышел в четвертьфинал, где его соперниками станут австралиец Мэтью Глэтцер, немец Штефан Бёттихер, малайзиец Азизулхасни Аванг, тринидадец Квеси Браун и японец Юта Вакимото. Задача-минимум — пробиться в четвёрку лучших и попасть в полуфинал.

Многоборье для неожиданной призёрки

В самой сложной трековой дисциплине «омниуме», по сути велосипедном многоборье, где в зачёт идут сразу несколько разных дисциплин, Россию представит 22-летняя чемпионка Европы среди молодёжи в этой дисциплине и новоиспечённый призёр Олимпийских игр в мэдисоне Мария Новолодская. Конечно, соперничать с искушёнными конкурентками из Великобритании и Австралии ей будет тяжело, но опыт получит полезный. Да и в мэдисоне на неё и Гульназ Хатунцеву перед стартом почти никто не ставил. Всего завтра Марии предстоит принять участие в четырёх различных гонках.

Мария Новолодская instagram.com/masha2807n

8 августа. Разыгрывается 13 комплектов наград

01:00 Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон

03:00 Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место. Сербия — Южная Корея

05:00 Художественная гимнастика. Группы

05:00 Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место. Норвегия — Швеция

05:30 Баскетбол. Женщины. Финал. США — Япония

05:45–06:25 Велотрек. Женщины. Индивидуальный спринт, омниум. Мужчины. Кейрин

07:30 Волейбол. Женщины. Бразилия — США

07:40 Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место. Венгрия — Испания

08:00, 08:15, 08:45, 09:15 Бокс. Женщины. До 60 кг, до 75 кг. Мужчины. До 63 кг, свыше 91 кг

09:00 Гандбол. Женщины. Россия — Франция

10:30 Водное поло. Мужчины. Финал. Сербия — Греция

14:00 Церемония закрытия