NEWS.ru рассказывает о нюансах возвращения большого баскетбола после коронавирусной паузы, а также предполагает, почему возобновление сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) было продиктовано не только спортивными и коммерческими, но и социально-политическими причинами.

«Белые не умеют прыгать», или Как избежать новой волны беспорядков

Боссы НБА тянули с принятием радостного для всех баскетбольных болельщиков в мире решения о рестарте приостановленного пандемией COVID-19 сезона чуть дольше, чем их коллеги из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Однако изначально сомнений по поводу возвращения большого баскетбола нынешним летом было гораздо меньше, нежели колебаний касательно целесообразности и возможности скорейшей реанимации большого хоккея.

Дело вовсе не в том, что баскетбол, в отличие от хоккея, — летний вид спорта, а значит, асам паркета и оранжевого мяча значительно проще проводить свои матчи в июле–августе, чем мастерам клюшки и конька. И не совсем в том, что клубам необходимо было выполнить обязательства перед спонсорами, уладить проблемы с телевизионными правами и контрактами, а также постараться хоть что-то заработать на оставшихся официальных играх после рестарта, — здесь-то интересы руководства НБА практически полностью совпадают с резонами боссов НХЛ.

Случившийся в конце мая инцидент с трагическим исходом (разумеется, речь идёт о гибели темнокожего американца Джорджа Флойда, задушенного полицейским при задержании) всколыхнул не только Соединённые Штаты, но и весь мир, в том числе и спортивный. В североамериканских городах начались беспорядки, акции протеста, а многие известные спортсмены резко высказались по поводу скандала на почве расизма.

Национальная баскетбольная ассоциация — пожалуй, единственная крупнейшая спортивная профессиональная лига на планете, подавляющее большинство игроков которой составляют афроамериканцы. Да и сам баскетбол уже давно негласно обрёл статус «игры чёрных» — ведь, как известно, Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон ещё в известном фильме, вышедшем на экраны в 1992 году, постарались убедить всех, что «белые не умеют прыгать».

А теперь на минутку представьте, что началось бы на территории США, если бы на фоне трагического случая с Джорджем Флойдом руководство НБА приняло решение свернуть приостановленный сезон без доигровки. Очевидно, это могло спровоцировать новую волну беспорядков, и на улицах снова и снова звучали бы обвинения в адрес властей в расовой дискриминации и ущемлении прав спортсменов и болельщиков с тёмным цветом кожи.

В данный момент не столь важно, что рестарт баскетбольного сезона за океаном состоится почти через два месяца — 31 июля: главное, что вынесен принципиально важный вердикт, который должен принести позитив во многих аспектах — коммерческом, спортивном и социально-политическом, успокоив разные слои и группы населения, интересующегося баскетболом.

Баскетбольная сказка вернётся в «Дисней Уорлд»

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теперь можно перейти и к чисто техническим моментам возобновления сезона-2019/20 в НБА. По сравнению с НХЛ, баскетболисты получили огромное преимущество с точки зрения географии и логистики: если в Национальной хоккейной лиге для доигрывания чемпионата будут задействованы два города, которые пока не определены, то НБА уже проинформировала, что все оставшиеся матчи пройдут на многочисленных площадках гигантского комплекса «Дисней Уорлд» в городе Орландо (штат Флорида). Согласитесь, идеальная возможность удержать игроков, тренеров и обслуживающий персонал в замкнутом пространстве, постоянно проводя тесты на коронавирус и мгновенно изолируя персон, у которых тест может дать положительный результат.

Мы будем работать с группой наших экспертов и в тесном контакте с представителями здравоохранения штата Флорида. Тестирование баскетболистов будет ежедневным, к тому же нам удастся отслеживать все их контакты. В случае заражения человек будет моментально изолирован от команды. Думаю, нам не придётся останавливать чемпионат, даже если у кого-то будет положительный тест на коронавирус, — заявил комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер.

Есть в сценарии рестарта НБА и схожие с НХЛ черты. Во-первых, для нескольких клубов-аутсайдеров прерванный сезон так и не возобновится: у хоккеистов «коронаотпуск» продолжится до чемпионата-2020/21 для семи клубов (из 31 в составе лиги), у баскетболистов — для восьми (из 30). В число отсеянных по спортивному принципу (отставание более чем на шесть побед от зоны плей-офф в турнирной таблице на момент наступления вынужденной паузы) попали «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс», «Атланта Хокс», «Кливленд Кавальерс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Во-вторых, для оставшихся в деле клубов предусмотрено не полноценное доигрывание регулярного чемпионата (для этого каждому клубу НБА пришлось бы проводить по 15–19 матчей — в НХЛ, напомним, по 11–14 игр), а некий компромиссный вариант — с укороченным лимитом встреч. Каждому из 22 баскетбольных клубов предстоит провести по восемь матчей, которые определят 14 команд (по семь в Восточной и Западной конференции), которые напрямую попадут в плей-офф. А если разница между восьмой и девятой командой в итоговой таблице каждой конференции составит менее четырёх побед, то между ними состоится мини-серия за право участия в плей-офф: для стоящего выше в таблице клуба будет достаточно обыграть соперника один раз, нижестоящему будут необходимы две победы.

Тренеры из группы «коронариска» и подарок российским болельщикам

На момент остановки регулярного чемпионата в кубковую восьмёрку на «Востоке» попадали «Милуоки Бакс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» «Майами Хит», «Индиана Пэйсерс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик», на «Западе» — представляющие Лос-Анджелес «Лейкерс» и «Клипперс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Даллас Маверикс» и «Мемфис Гризлиз».

По указанному выше критерию (отставание от восьмёрки сильнейших не более чем на шесть побед) до рестарта сезона от Восточной конференции допущен лишь «Вашингтон Уизардс», от Западной — «Портленд Трэйл Блейзерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз», «Сан-Антонио Спёрз» и «Финикс Санз».

Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

После того как по итогам быстротечного укороченного финиша «регулярки» определятся 16 лучших клубов, стартует традиционный плей-офф, в каждом раунде которого, по всей вероятности, победитель будет выявляться в серии до четырёх побед. Ориентировочная дата окончания сезона — 12 октября. А на 1 декабря намечен старт сезона-2020/21.

Возможно, в следующем сезоне появится возможность допускать зрителей на трибуны баскетбольных арен, но на данный момент применительно к оставшимся играм сезона нынешнего об этом речи даже не идёт: в «Дисней Уорлд» матчи будут проходить при пустых трибунах. И в этом тоже очевидно сходство с НХЛ — как и следование требованиям здравого смысла.

Правда, есть и один нюанс с комическим налётом. Руководство НБА обсуждает введение запрета на нахождение возле площадки для тренеров, чей возраст превышает 65 лет. Сейчас в лиге сразу три таких специалиста: Грегг Попович («Сан-Антонио», 71 год), Майк Д’Антони («Хьюстон», 69 лет) и Элвин Джентри («Нью-Орлеан», 68 лет).

Необходимо следовать определённым протоколам. Не исключено, что некоторым тренерам придётся соблюдать принцип социального дистанцирования. Возможно, им будет предложено постоянно находиться в раздевалке с планшетом, но мы действительно не хотели бы, чтобы во время матча они были рядом с игроками, — отметил Адам Сильвер.

Конечно, стоит, с одной стороны, по достоинству оценить заботу боссов НБА о возрастных специалистах, находящихся в группе «коронариска». Но, с другой стороны, в таком случае приходится констатировать заведомо неравные условия, в которых окажутся команды с более молодыми тренерами, имеющими возможность полноценно исполнять свои обязанности по ходу игр, и клубы с коучами из категории «65+». Ведь из раздевалки даже с планшетом и прочими современными гаджетами и средствами связи всё равно не совсем удобно руководить подопечными и оперативно реагировать на ситуацию на площадке.

А напоследок порадуем российских поклонников НБА: по имеющейся информации, онлайн-сервис MEGOGO приобрёл права на показ в России игр лучшей баскетбольной лиги планеты. Несмотря на то, что соглашение, рассчитанное на три года, начинает действовать с сезона-2020/21, прямые трансляции из-за океана захватят и рестарт текущего сезона, запланированный (напомним ещё раз) на 31 июля.

По оценкам экспертов, сумма сделки составляет от $2 млн до $3 млн в год и ещё примерно столько же уйдёт на техническую подготовку трансляций. Соглашение предусматривает трансляцию любого контента, произведённого НБА, то есть не только игр, но и всех программ телеканала NBA TV.